Гетманцев послухав НБУ та запропонував заборонити вимагати від військових повертати кредитні борги

Чотири депутати Верховної Ради з комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, включаючи його голову Данила Гетманцева, пропонують парламенту змінити закон про споживче кредитування стосовно врегулювання простроченої заборгованості на період дії військового або надзвичайного стану.

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Відповідний законопроект був зареєстрований у Раді за №7414 27 травня. Однак поки його текст і супровідні документи до нього так і не опубліковані. Авторами проекту вказані, окрім Гетьманцева, Ольга Василевська-Смаглюк, Вікторія Кінзбурська та Ярослав Железняк.

При цьому нагадаємо, що перед цим із зверненням до профільного комітету парламенту щодо необхідності внесення змін до закону про споживче кредитування виступив Національний банк України.

Регулятор, позбавлений у 2014 році права самостійно подавати законопроекти, запропонував заборонити на період воєнного стану та шість місяців після нього вживати заходів щодо врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

Таку заборону він запропонував поширити як на банки, так і на небанківські фінустанови та колекторські компанії. Їм НБУ хоче законодавчо заборонити дзвонити, писати та призначати особисті зустрічі боржникам, а також їхнім родичам та близьким людям.

Глава Нацбанку Кирило Шевченко пояснив таку ініціативу бажанням "підтримати" людей, "завдяки неймовірній силі та мужності яких Україна дає гідну відсіч ворогові".

У свою чергу, як повідомила на своїй сторінці у Facebook Василевська-Смаглюк, поданий, у тому числі нею, законопроект стосується саме цієї ініціативи. Він передбачає, що військовослужбовцю для того, щоб від нього відстав кредитор, достатньо буде написати йому електронного листа, де повідомити, "що він захищає країну і просить його не турбувати".

Якщо ж фінустанова продовжуватиме дзвонити або писати такому боржнику, це вважатиметься порушенням норм етичної поведінки та у разі скарги боржника до НБУ каратиметься штрафом кредитора в сумі до 102 тисяч гривень.