Гетманцев послушал НБУ и предложил запретить требовать от военных возвращать кредитные долги

Четыре депутата Верховной Рады из комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, включая его председателя Даниила Гетманцева, предлагают парламенту изменить закон о потребительском кредитовании по части урегулирования просроченной задолженности на период действия военного или чрезвычайного положения.

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Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде под №7414 27 мая. В то же время пока его текст и сопроводительные документы к нему так и не опубликованы. Авторами проекта указаны, кроме Гетманцева, Ольга Василевская-Смаглюк, Виктория Кинзбурская и Ярослав Железняк.

При этом напомним, что перед этим с обращением к профильному комитету парламента о необходимости внесения изменении в закон о потребительском кредитовании выступил Национальный банк Украины.

Регулятор, лишенный в 2014 году права самостоятельно подавать законопроекты, предложил запретить на период военного положения и шести месяцев после него осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих.

Такой запрет он предложил распространить как на банки, так и на небанковские финучреждения и коллекторские компании. Им НБУ хочет законодательно запретить звонить, писать и назначать личные встречи должникам, а также их родственникам и близким людям.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко объяснил такую инициативу желанием "поддержать" людей, "благодаря невероятной силе и мужеству которых Украина дает достойный отпор врагу".

В свою очередь, как сообщила на своей странице в Facebook Василевская-Смаглюк, поданный, в том числе ею, законопроект касается именно этой инициативы. Он предусматривает, что военнослужащему для того, чтобы от него отстал кредитор, достаточно будет написать ему электронное письмо, где сообщить, "что он защищает страну и просит его не беспокоить".

Если же финучреждение будет продолжать звонить или писать такому должнику, это будет считаться нарушением норм этичного поведения и в случае жалобы должника в НБУ наказываться штрафом кредитора до 102 тысяч гривен.