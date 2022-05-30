Как власть планирует освободить от взыскания долгов по потребительскому кредитованию военнослужащих и их семей

Народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев объяснил изменения в законопроекте № 7414 о потребительском кредитовании по урегулированию просроченной задолженности на период действия военного, чрезвычайного положения, по урегулированию просроченной задолженности на период действия военного и чрезвычайного положения.

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Об этом нардеп написал в своем Telegram.

Как власти планируют освободить от взыскания долгов по потребительскому кредитованию

Предполагается, что в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в течение шести месяцев после дня его прекращения запрещается кредитодателю (новому кредитору, коллектору) взаимодействовать по собственной инициативе с заемщиком, принадлежащим категориям, предусмотренным частью первой статьи 3 Закона Украины "О социальном" и правовая защита военнослужащих и членов их семей":

Военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения - граждан Украины, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины и членов их семей. Военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы и членов их семей, а также членов семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих.

Военнообязанных и резервистов, призванных на учебное и специальное собрание, и членов их семей.

Членов добровольческих формирований территориальных общин во время их участия в мероприятиях подготовки добровольческих формирований территориальных общин и выполнения задач территориальной обороны Украины; а также его близкими лицами (членами семьи заемщика), представителем, наследником, поручителем или имущественным поручителем, третьими лицами, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите.



Заемщик, который принадлежит к одной из указанных категорий и желает прекратить взаимодействие с кредитором (коллектором), сообщает о своей принадлежности к одной из этих категорий по адресу электронной почты кредитодателя или нового кредитора.

Кредитор безотлагательно уведомляет коллектора о принадлежности потребителя к одной из указанных категорий.

Взаимодействие по урегулированию просроченной задолженности прекращается безотлагательно с момента получения ими такого уведомления.

Напомним, что Национальный банк Украины направил письмо комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которое возглавляет Данило Гетманцев, с предложением внесения изменений в закон о потребительском кредитовании.