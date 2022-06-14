Придется сокращать расходы: Гетманцев признал, что у Украины нет потенциала для повышения налогов

При нынешних расходах Украины в госбюджет ежемесячно должно поступать минимум 5 миллиардов долларов. Если не удастся собрать такую сумму налогов, то правительству придется сокращать расходы.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Если говорить о наших целях – это уже озвученные 5 млрд, которые мы должны позаимствовать ежемесячно. Если нет – нам придется сокращать расходы, потому что на самом деле для повышения налогов у нас нет потенциала сегодня в находящейся в не самом лучшем состоянии экономике. Следовательно, мы будем вынуждены уменьшать расходы" - сказал Гетманцев.

При этом, как заметил глава налогового комитета ВР, от сокращения расходов госбюджета в первую очередь пострадают социально незащищенные слои населения, получающие выплаты от государства.

Гетманцев считает, что Украине следует сосредоточиться не только на сборе налогов, но и на привлечении финансирования из-за границы. Он уточнил, что от обещанных США 40 млрд долл Украина получит лишь часть, та как эти деньги направят на преодоление последствий украинского конфликта не только в Украине, а и в других европейских странах, пострадавших в финансовом плане. В бюджет Украины из этой суммы поступит только 1 млрд долл.

Отметим, что министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украине следует вернуться на довоенную систему налогообложения. Он также отмечал, что Украина может пойти на резкое повышение налогов, сокращение расходов и прибегнуть к национализации.