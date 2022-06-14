Доведеться скорочувати видатки: Гетманцев визнав, що Україна не має потенціалу для підвищення податків

За нинішніх витрат України до держбюджету щомісяця має надходити мінімум 5 мільярдів доларів. Якщо не вдасться зібрати таку суму податків, то уряду доведеться скорочувати видатки.

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Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Якщо говорити про наші цілі – це вже озвучені 5 млрд, які ми повинні запозичити щомісяця. Якщо ні – нам доведеться скорочувати витрати, тому що насправді для підвищення податків у нас немає потенціалу сьогодні в економіці, яка перебуває в не найкращому стані, ми будемо змушені зменшувати витрати" - сказав Гетманцев.

При цьому, як зазначив голова податкового комітету ВР, від скорочення видатків держбюджету насамперед постраждають соціально незахищені верстви населення, які отримують виплати від держави.

Гетманцев вважає, що Україні слід зосередитись не лише на зборі податків, а й залучити фінансування з-за кордону. Він уточнив, що від обіцяних США 40 млрд дол Україна отримає лише частину, бо ці гроші спрямують на подолання наслідків українського конфлікту не лише в Україні, а й в інших європейських країнах, які постраждали у фінансовому плані. До бюджету України їз цієї суми надійде лише 1 млрд дол.

Зазначимо, що міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що Україні слід повернутися на довоєнну систему оподаткування. Він також зазначав, що Україна може піти на різке підвищення податків, скорочення витрат та вдатися до націоналізації.