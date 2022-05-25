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Глава Мінфіну закликає підвищити всі податки в Україні до довоєнного рівня
Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що Україні слід повернутись на довоєнну систему оподаткування.
Про це він заявив у ефірі загальнонаціонального марафону.
"Я вважаю, що в Україні необхідно повернути довоєнну систему оподаткування. Потрібно визначитися, що ми взагалі хочемо: ми хочемо виграти війну чи ми хочемо якимось чином допомагати бізнесу? Бізнесу ми допомогли. Перші три місяці бізнес міг скористатися цією підтримкою. Зараз потрібно підтримати також державу, яка фінансує армію. І ці витрати дуже значні", - зазначив Марченко.
За його словами, обсяг щомісячного дефіциту держбюджету зараз сягає $5 млрд. Основними джерелами його наповнення, крім податків, є військові облігації, а також робота уряду з міжнародними партнерами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми ведемо активну роботу з нашими міжнародними партнерами, донорами, міжнародними фінансовими організаціями, щоб забезпечити фінансування дефіциту бюджету. Обсяг дефіциту, який ми маємо профінансувати щомісяця, становить $5 млрд", - наголосив міністр.
Також, за його словами, до державного бюджету буде направлено $7,5 млрд із додатково виділених урядом США близько $40 млрд.
"З $40 млрд доларів до державного бюджету буде направлено $7,5 млрд. Це грантові кошти. І ми чітко розуміємо, як вони використовуватимуться", - зазначив Марченко.
Зазначимо, раніше Сергій Марченко заявив, що тільки для фінансування гуманітарних та соціальних виплат Україні потрібно 5 млрд доларів щомісяця.
Також, міністр фінансів заявив, що Україна може піти на різке підвищення податків, скорочення видатків та вдатися до націоналізації.