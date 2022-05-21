На 2% оподаткування перейшло понад 215 тисяч підприємців та підприємств

Також за останні місяці відкрито понад 20 тисяч нових ФОП, що фактично відповідає показникам 2021 року.

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Понад 215 тисяч підприємств здійснили перехід на нову податкову систему, за якою ставка становить 2% прибутку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмігаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це понад 44 тисячі юридичних осіб та 173 тисячі ФОП", – сказав він.

За його словами, дерегуляція, зменшення податків, кредити під 0%, допомога з логістики – це дозволило значній частині бізнесу повернутись до роботи. В результаті кількість підприємств, що повністю зупинили діяльність, скоротилася майже вдвічі порівняно з початком воєнних дій – з 32% до 17%.

Глава уряду уточнив, що з 24 лютого цього року майже 6 тис бізнесів по всій країні скористалися програмою кредитування під 0%, а загальна сума виділених коштів склала 20,5 млрд грн.

Також за останні місяці відкрито понад 20 тисяч нових ФОП, що фактично відповідає показникам 2021 року.

Крім того, уряд продовжує допомагати підприємствам, які потребують релокації: переміщено вже 517 таких підприємств, а на локаціях Фонду держмайна для них встановлено символічну плату за оренду – 1 грн за 1 кв. м.

Нагадаємо, що на порталі "Дія" почала діяти нова послуга для ФОП.