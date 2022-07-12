У Зеленського розповіли, що передбачає план швидкого відновлення України

План швидкого відновлення України (Fast Recovery план) передбачатиме оперативне відновлення об'єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих внаслідок повномасштабного російського вторгнення, та має врахувати найкращі сучасні будівельні стандарти.

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Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час виступу на засіданні британсько-української робочої групи з питань інфраструктури у Варшаві.

Зазначається, що зараз оцінка збитків України внаслідок російської агресії становить 750 млрд. дол. США.

"Наразі ми працюємо над довгостроковим планом відновлення України. У цей план ми включили принцип Build Back Better", – сказав Тимошенко.

За його словами, на доручення президента Володимира Зеленського проектний офіс "Великого будівництва" та обласні військові адміністрації розробили план швидкого відновлення України.

"Fast Recovery вимагає термінової реалізації, передбачає стовідсоткове відновлення житлового фонду на деокупованих територіях та частині шкіл, садів, лікарень та об'єктів ЖКГ, які необхідно відбудувати зараз, щоб люди могли повернутися додому та отримувати мінімальний набір послуг", - заявив Тимошенко.

Він наголосив, що Fast Recovery план передбачає оперативне відновлення соціальної інфраструктури та є одним із найважливіших елементів довгострокового плану відновлення України.

"Суть плану полягає у максимально швидкому відновленні всієї соціальної інфраструктури з урахуванням найкращих світових практик та технологій для того, щоб швидко та сучасно відбудувати наші міста та села. Fast Recovery – проект відновлення пошкодженої критично важливої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно", – сказав заступник керівника ОП.

За словами Тимошенко, загальний бюджет Fast Recovery плану становить близько 17,4 млрд. дол. США. Ці кошти потрібні, щоб відновити 5 909 зруйнованих багатоповерхових та 31 034 приватні будинки, 259 шкіл, 205 садів, 170 медичних закладів, 2 070 об'єктів ЖКГ.

Також він уточнив, що через ракетні обстріли, що продовжуються, ці цифри зростатимуть.

Крім того, Тимошенко поінформував про створення онлайн-платформи, де детально відображаються всі пошкодження інфраструктури в Україні.

"Ми також використовуємо супутникові знімки, щоб зібрати факти руйнувань по всій Україні після російського вторгнення на нашу територію. Платформа оновлюється щодня", – сказав Тимошенко.

За його словами, зараз сервіс доступний лише для внутрішнього використання президентською командою, але невдовзі доступ до нього планують розширити на партнерів.

"Платформа дозволяє аналізувати наступні параметри: геодані про кожну пошкоджену одиницю, її місцезнаходження, розмір, тип (наприклад, багатоквартирний будинок, приватний, лікарня, школа, дитячий садок тощо) та дату, коли були нанесені пошкодження. В даний час на платформі доступна інформація про 69 тисяч знищених об'єктів", – зазначив заступник керівника ОП.

Тимошенко також підкреслив, що завдяки співпраці зі Світовим банком на платформі передбачено опцію автоматичного розрахунку прямої та непрямої шкоди.

"Жодної ручної роботи, все має бути прозорим і доступним відразу для всіх користувачів платформи. Як тільки сервіс буде готовий, ми плануємо зробити презентацію з автоматичного розрахунку вартості. На платформі буде доступний статус оновлення та витрачання коштів від донорів", – наголосив Тимошенко.

Зазначимо, що план відновлення України оцінюється сьогодні у 750 мільярдів доларів, а основним джерелом відновлення держави мають стати конфісковані активи Росії.