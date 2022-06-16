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"Опустошенный город и клеймо варварства: Макрон, Драги и Шольц посетили Ирпень
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги 16 июня посетили город Ирпень в Киевской области, который с самого начала широкомасштабного вторжения РФ был под оккупацией.
О визите в Киевскую область европейские политики рассказали у себя в Twitter.
Французский лидер выразил уважение героизму украинцев и заявил, что Украина должна быть способна дальше сопротивляться и получать преимущество.
"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и клеймо варварства. И героизм украинцев, которые остановили наступающую на Киев российскую армию. Украина сопротивляется. Она должна уметь побеждать", - написал Макрон.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время Олаф Шольц заявил, что действия России в войне против Украины направлены только на уничтожение.
"Буча и Ирпень давно уже стали символами невообразимой жестокости русской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе - памятник - эта война должна закончиться", - отметил канцлер Германии.
Кроме этого, премьер-министр Италии, отвечая на вопрос журналиста итальянского издания Ansa, заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.
"Это место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что мне здесь рассказывали, касалось будущего и реконструкции. Война объединила людей, теперь они могут делать то, что до войны было невозможно. Здесь русские уничтожили дома и детские сады. Все будет восстановлено. Они уже начали. Они уже находятся на очень продвинутой стадии оценки", - сказал Драги.
Напомним, в Киеве 16 июня состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Во время переговоров Украина передала лидерам государств полный пакет санкционных предложений против РФ, подготовленных международной группой Макфола-Ермака.