"Опустошенный город и клеймо варварства: Макрон, Драги и Шольц посетили Ирпень

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги 16 июня посетили город Ирпень в Киевской области, который с самого начала широкомасштабного вторжения РФ был под оккупацией.

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О визите в Киевскую область европейские политики рассказали у себя в Twitter.

Французский лидер выразил уважение героизму украинцев и заявил, что Украина должна быть способна дальше сопротивляться и получать преимущество.

"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и клеймо варварства. И героизм украинцев, которые остановили наступающую на Киев российскую армию. Украина сопротивляется. Она должна уметь побеждать", - написал Макрон.

Irpin en Ukraine. Nous avons vu la ville dévastée et les stigmates de la barbarie. Et l’héroïsme, aussi, des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui ont arrêté l'armée russe alors qu’elle descendait sur Kiev. L’Ukraine résiste. Elle doit pouvoir l'emporter. pic.twitter.com/yzwBGBJ5dx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

В то же время Олаф Шольц заявил, что действия России в войне против Украины направлены только на уничтожение.

"Буча и Ирпень давно уже стали символами невообразимой жестокости русской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе - памятник - эта война должна закончиться", - отметил канцлер Германии.

#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

Кроме этого, премьер-министр Италии, отвечая на вопрос журналиста итальянского издания Ansa, заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

"Это место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что мне здесь рассказывали, касалось будущего и реконструкции. Война объединила людей, теперь они могут делать то, что до войны было невозможно. Здесь русские уничтожили дома и детские сады. Все будет восстановлено. Они уже начали. Они уже находятся на очень продвинутой стадии оценки", - сказал Драги.

Напомним, в Киеве 16 июня состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Во время переговоров Украина передала лидерам государств полный пакет санкционных предложений против РФ, подготовленных международной группой Макфола-Ермака.