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"Опустошенный город и клеймо варварства: Макрон, Драги и Шольц посетили Ирпень

Макрон, Шольц, Драги, Ирпень, Киевская область

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги 16 июня посетили город Ирпень в Киевской области, который с самого начала широкомасштабного вторжения РФ был под оккупацией.

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О визите в Киевскую область европейские политики рассказали у себя в Twitter.  

Французский лидер выразил уважение героизму украинцев и заявил, что Украина должна быть способна дальше сопротивляться и получать преимущество.

"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и клеймо варварства. И героизм украинцев, которые остановили наступающую на Киев российскую армию. Украина сопротивляется. Она должна уметь побеждать", - написал Макрон.  

В то же время Олаф Шольц заявил, что действия России в войне против Украины направлены только на уничтожение.  

"Буча и Ирпень давно уже стали символами невообразимой жестокости русской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе - памятник - эта война должна закончиться", - отметил канцлер Германии.  

Кроме этого, премьер-министр Италии, отвечая на вопрос журналиста итальянского издания Ansa, заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.  

"Это место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что мне здесь рассказывали, касалось будущего и реконструкции. Война объединила людей, теперь они могут делать то, что до войны было невозможно. Здесь русские уничтожили дома и детские сады. Все будет восстановлено. Они уже начали. Они уже находятся на очень продвинутой стадии оценки", - сказал Драги. 

Напомним, в Киеве 16 июня состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. 

Во время переговоров Украина передала лидерам государств полный пакет санкционных предложений против РФ, подготовленных международной группой Макфола-Ермака.

Автор:
Анастасия Дедковская