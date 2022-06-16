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Президент Румынии прибыл в Киев и присоединился к Макрону, Шольцу и Драги
Президент Румынии Клаус Иоганнис в четверг, 16 июня, прибыл с визитом Киев, где присоединится к премьер-министру Италии Марио Драги, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу.
Об этом Иоганнис сообщил в своем Twitter.
"Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Зеленским и украинским народом. Эту незаконную российскую агрессию нужно прекратить!", - написал Президент Румынии в Twitter.
По информации немецкого издания Bild, присоединиться дипломатическому визиту европейских лидеров Иоганнесу предложил французский президент.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В какой-то момент в течение недель подготовки к поездке трио ясно, что взять с собой восточного европейца как символ европейского единства может быть хорошей идеей", - сообщает издание.
Предварительно известно, что Иоганнесу ехал не тем же поездом, что его коллеги. В Bild уточнили, что так как Иоганниса пригласили присоединится к трио в последний момент, для него не смогли найти место в поезде.
Офис Президента Румынии ранее не сообщал об официальном визите румынского лидера, ровно как и власти Италии, Франции и Германии не комментировали или отрицали планы своих лидеров отправится в Украину.
Отметим, что советник министра внутренних дел Виктор Андрусов сообщил, по его информации, якобы "Макрон, Шольц и Драги везут в Киев предоставление Украине статуса кандидата в ЕС и хотят попросить вернуться в переговорный процесс с РФ".