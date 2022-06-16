Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц утром 16 июня прибыли в Украину. Об этом сообщает итальянский новостной телеканал RaiNews24.

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О визите европейских лидеров официально ранее не сообщалось. Вскоре глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин подтвердил, что Макрон, Шольц и Драги едут в поезде из Варшавы в Киев.

Итальянские СМИ считают, что цель визита европейских лидеров в том, чтобы "продемонстрировать поддержку Украине и попытаться преодолеть критику со стороны президента Владимира Зеленского".

Отметим, что советник министра внутренних дел Виктор Андрусов сообщил, по его информации, якобы "Макрон, Шольц и Драги везут в Киев предоставление Украине статуса кандидата в ЕС и хотят попросить вернуться в переговорный процесс с РФ".

Ранее о возможном визите Шольца, Макрона и Драги сообщал Bild. Однако тогда в Елисейском дворце опровергли эту информацию. Однако позже стало известно, что Макрон всен же решился на поездку в Украину.

Последний раз французский лидер был в Киеве 8 февраля в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины. С тех пор Макрон заявлял, что хочет дождаться подходящего момента, чтобы посетить Украину.

Также стоит отметить, что в Офисе Президента ожидали приезда в Киев немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца еще в начале мае.