В Офисе президента ожидают визит Штайнмайера и Шольца

Украина и Германия усиливают дипломатические отношения: в Офисе президента ожидают приезд в Киев немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца. Об этом 12 мая заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига во время брифинга.

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Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщил Сибига, уже провел телефонные переговоры и со Штайнмайером, и с Шольцем. Лидеры созванивались в разные дни, между этими днями Зеленский провел встречу с президентом Бундестага Бербель Бас в Киеве.

"Это чрезвычайно важно. Есть четкое понимание общих интересов. Есть общие оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной. Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров, и президента, и канцлера в Киев", – добавил Сибига.

Напомним, ранее немецкие СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский отказал немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штайнмайеру во встрече в Киеве. При этом 5 мая украинский президент провел телефонный разговор со Штайнмайером и они договорились "оставить прошлое позади".

Кроме того, Зеленский призывал канцлера Германии сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая, в день, когда Россия отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне. Однако Киев так и не получил ответ от Шольца 9 мая.