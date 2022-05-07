В Берлине власти запретили использовать украинскую символику 8 и 9 мая

Полиция Берлина заявила, что видит "очень деликатную ситуацию риска" и запрещает 8 и 9 мая флаги и символику — в том числе и украинские. В эти дни в столице Германии пройдут более 50 памятных мероприятий и демонстраций, посвященных 77-й годовщин Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Об этом сообщает издание RND.

Украинский посол Андрей Мельник назвал это "катастрофическим политическим решением" и "огромным скандалом".

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу", — прокомментировал Мельник.

Начальник полиции Берлина Барбара Словик в свою очередь сказал, что правоохранители хотят защитить "достойное почтение памяти", но принимают меры против "любой формы поддержки, одобрения или даже прославления агрессивной войны России против Украины".

"Важно предотвратить провокации и эскалацию", — заявила сенатор Министерства внутренних дел Айрис Спрангер (СДПГ).

В Берлине также запретят вывешивание российских и советских флагов и символов Второй мировой войны. Кроме того, запрещено ношение военной формы – за исключением советских ветеранов Великой Отечественной войны.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая, в день, когда Россия отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне. О решении немецкого лидера в настоящее время не известно.