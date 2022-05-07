У Берліні влада заборонила використовувати українську символіку 8 та 9 травня

Поліція Берліна заявила, що бачить "дуже делікатну ситуацію ризику" і забороняє 8 та 9 травня прапори та символіку, зокрема й українські. Цими днями у столиці Німеччини відбудуться понад 50 пам'ятних заходів та демонстрацій, присвячених 77-м роковинам Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Про це повідомляє видання RND.

Український посол Андрій Мельник назвав це "катастрофічним політичним рішенням" та "величезним скандалом".

"Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила 8 та 9 травня носіння прапорів, пов'язаних з Україною. Це ляпас Україні та ляпас українському народу", - прокоментував Мельник.

Начальник поліції Берліна Барбара Словик у свою чергу сказала, що правоохоронці хочуть захистити "гідне вшанування пам'яті", але вживають заходів проти "будь-якої форми підтримки, схвалення або навіть прославлення агресивної війни Росії проти України".

"Важливо запобігти провокаціям та ескалації", - заявила сенатор Міністерства внутрішніх справ Айріс Спрангер (СДПН).

У Берліні також заборонять вивішування російських та радянських прапорів та символи Другої світової війни. Крім того, заборонено носити військову форму – за винятком радянських ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити "потужний крок" та відвідати Київ 9 травня, у день, коли Росія відзначає перемогу Радянського Союзу у Другій світовій війні. Про рішення німецького лідера наразі не відомо.