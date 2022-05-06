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Зеленський запросив канцлера Німеччини відвідати Україну 9 травня
Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити "потужний крок" та відвідати Київ 9 травня, у день, коли Росія відзначає перемогу Радянського Союзу у Другій світовій війні.
Про це повідомляє Reuters.
"Він запрошений, запрошення відкрито. Його запрошують приїхати в Україну, він може зробити цей дуже потужний політичний крок – приїхати сюди 9 травня, до Києва. Я не пояснюю значення, я думаю, ви досить культурні, щоб зрозуміти, чому", - сказав Зеленський, виступаючи перед представниками британського аналітичного центру Chatham House.
Видання зазначає, що День Перемоги 9 травня - одна з найважливіших національних подій у Росії, спогад про радянські жертви, принесені у розгромі нацистської Німеччини у війні, відомій у Росії як Велика Вітчизняна війна.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини не хоче їхати в Україну, а причиною назвали відмову Києва прийняти президента Франк-Вальтера Штайнмайєра у квітні, що стало для Німеччини "справжнім потрясінням", адже президент представляє всю Німеччину.
Так, німецьке видання Bild із посиланням на джерела в українських урядових колах повідомило, що президент України Володимир Зеленський відмовив німецькому колегі Франк-Вальтеру Штайнмаєру у зустрічі у Києві.
У свою чергу, у Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра в українську столицю сприйняли з подивом.
Канцлер Німеччини Шольц сказав, що відмова від зустрічі зі Штайнмайєром - "це проблема".
Але 5 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ФРН Франком Вальтером Штайнмаєром і вони домовилися "залишити минуле позаду".