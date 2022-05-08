В Киев прибыла глава Бундестага Германии

Глава Бундестага ФРГ Бербель Бас 8 мая поездом приехала в столицу Украины. Глава протокола Бундестага Энрико Брисса опубликовал в своем Twitter фотографию из поезда "Укрзализныци" с Бас.

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"Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и национал-социалистической тирании и проведет политические переговоры", — сообщил Брисса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая, в день, когда Россия отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне. Но пока неизвестно, принял ли он приглашение.

Отметим, ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер Германии не хочет ехать в Украину, а причиной назвали отказ Киева принять президента Франк-Вальтера Штайнмайера в апреле, что стало для Германии "настоящим потрясением", ведь президент представляет всю Германию.

При этом 5 мая Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером и они договорились "оставить прошлое позади".