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До Києва прибула голова Бундестагу Німеччини

До Києва прибула голова Бундестагу Німеччини
Бербель Бас приїхала до Києва. Фото: Twitter Брисса

Глава Бундестагу ФРН Бербель Бас 8 травня поїздом приїхала до столиці України. Глава протоколу Бундестагу Енріко Брісса опублікував у своєму Twitter фотографію з поїзда "Укрзалізниці" з Бас.

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"Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять усіх жертв Другої світової війни та націонал-соціалістичної тиранії та проведе політичні переговори", - повідомив Брісса.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити "потужний крок" та відвідати Київ 9 травня, у день, коли Росія відзначає перемогу Радянського Союзу у Другій світовій війні. Але поки що невідомо, чи прийняв він запрошення.

Зазначимо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини не хоче їхати в Україну, а причиною назвали відмову Києва прийняти президента Франк-Вальтера Штайнмайєра у квітні, що стало для Німеччини "справжнім потрясінням", адже президент представляє всю Німеччину.

При цьому 5 травня Зеленський провів телефонну розмову зі Штайнмаєром і вони домовилися "залишити минуле позаду".

Автор:
Віта Молодан