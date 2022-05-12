В Офісі президента очікують візит Штайнмайєра та Шольца

Україна та Німеччина посилюють дипломатичні відносини: в Офісі президента очікують приїзд до Києва німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра та канцлера Олафа Шольца. Про це 12 травня заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сібіга під час брифінгу.

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Президент України Володимир Зеленський, як повідомив Сібіга, вже провів телефонні переговори і зі Штайнмаєром, і зі Шольцем. Лідери розмовляли у різні дні, між цими днями Зеленський провів зустріч із президентом Бундестагу Бербель Бас у Києві.

"Це надзвичайно важливо. Є чітке розуміння спільних інтересів. Є спільні оцінки тих викликів, які сьогодні стоять і перед Європою, і перед Україною. Ми чітко розуміємо алгоритм взаємодії і ми очікуємо на подальші візити німецьких лідерів, і президента, і канцлера до Києва", – додав Сібіга .

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський відмовив німецькому колезі Франк-Вальтеру Штайнмаєру у зустрічі у Києві. При цьому 5 травня український президент провів телефонну розмову зі Штайнмаєром і вони домовилися "залишити минуле позаду".

Крім того, Зеленський закликав канцлера Німеччини зробити "потужний крок" та відвідати Київ 9 травня, у день, коли Росія відзначає перемогу Радянського Союзу у Другій світовій війні. Проте Київ так і не отримав відповіді від Шольця 9 травня.