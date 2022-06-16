Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц вранці 16 червня прибули до України. Про це повідомляє італійський новинний телеканал RaiNews24.

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Про візит європейських лідерів офіційно раніше не повідомлялося. Незабаром голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин підтвердив, що Макрон, Шольц та Драгі їдуть потягом з Варшави до Києва.

Італійські ЗМІ вважають, що мета візиту європейських лідерів у тому, щоб "продемонструвати підтримку Україні та спробувати подолати критику з боку президента Володимира Зеленського".

Зазначимо, що радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусов повідомив, за його інформацією, нібито "Макрон, Шольц та Драгі везуть до Києва надання Україні статусу кандидата в ЄС і хочуть попросити повернутися до переговорного процесу з РФ".

Раніше про можливий візит Шольца, Макрона та Драгі повідомляв Bild. Однак тоді у Єлисейському палаці спростували цю інформацію. Проте пізніше стало відомо, що Макрон все ж таки зважився на поїздку в Україну.

Востаннє французький лідер був у Києві 8 лютого у рамках зусиль щодо деескалації напруженості навколо України. З того часу Макрон заявляв, що хоче дочекатися відповідного моменту, щоб відвідати Україну.

Також варто зазначити, що в Офісі Президента чекали на приїзд до Києва німецького президента Франка-Вальтера Штайнмайєра і канцлера Олафа Шольца ще на початку травня.