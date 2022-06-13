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Макрон наважився на поїздку в Україну — ЗМІ
Президент Франції Еммануель Макрон все ж таки вирішив відвідати Україну. Візит заплановано на середу, 15 червня. Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на першого радника посла Франції в Україні Брюно Кассанеля.
Макрон спочатку відвідає Молдову, після чого має намір вирушити до України. Кассанель уточнив, що візит поки що "не підтверджений на 100%", проте запланований.
При цьому напередодні телеканал CNN з посиланням на джерела в Єлисейському палаці повідомив, що Макрон ще не визначився з візитом в Україну. Останній раз французький лідер був у Києві 8 лютого у рамках зусиль щодо деескалації напруженості навколо України.
З того часу Макрон заявляв, що хоче дочекатися хорошого моменту, щоб відвідати Україну. Зазначимо, зараз у ЄС продовжуються дискусії на тему надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, аби обговорити членство України в ЄС.