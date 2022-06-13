Макрон решился на поездку в Украину — СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон все же решил посетить Украину. Визит запланирован на среду, 15 июня. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на первого советника посла Франции в Украине Брюно Кассанеля.

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Макрон сначала посетит Молдову, после чего намерен отправиться в Украину. Кассанель уточнил, что визит пока "не подтвержден на 100%", однако запланирован.

При этом накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщил, что Макрон еще не определился с визитом в Украину. Последний раз французский лидер был в Киеве 8 февраля в рамках усилий по деэскалации напряженности вокруг Украины.

С тех пор Макрон заявлял, что хочет дождаться подходящего момента, чтобы посетить Украину. Отметим, в настоящее время в ЕС продолжаются дискуссии на тему предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы, в том числе, обсудить членство Украины в ЕС.