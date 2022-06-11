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Президент Еврокомиссии прибыла в Киев для встречи с Зеленским
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом она написала в Twitter.
"Хорошо снова оказаться в Киеве. С президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути. Европа с вами!", — написала фон дер Ляйен.
Напомним, Еврокомиссия примет окончательное решение о статусе кандидата Украины в июне.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, если Украина не получит статус кандидата на членство в ЕС, это означает, что Европа пытается нас обмануть.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что против статуса кандидата в члены Европейского союза для Украины выступают почти все страны ЕС.
Ранее президент Еврокомиссии заявила, что поддержка Украины является "исторической ответственностью" Евросоюза.