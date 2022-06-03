"Не обуза, а историческая ответственность": президент Еврокомиссии поддержала вступление Украины в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддержка Украины является "исторической ответственностью" Евросоюза.

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Об этом пишет "Радио Свобода".

Украина ожидает предоставления статуса кандидата на членство в Европейском союзе, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC, который проходит в Словакии.

"Данное решение будет демонстрацией единства европейских стран и даст нашему государству дополнительную мотивацию для защиты демократических ценностей", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос членства в Европейском Союзе решается не за один день и не за месяц, но сейчас одной из мотиваций для украинцев есть вера в то, что Европа действительно считает нас равными, сильными, мощными.

Выступая на мероприятии, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что прием Украины в ЕС не только отвечает стратегическим интересам ЕС, но и является "нашей моральной обязанностью".

Она призвала Евросоюз помочь Украине как можно скорее приблизиться к соответствию всем необходимым стандартам и условиям вступления.

"Поддержка Украины на ее пути в Европейский Союз – это не обуза, это наша историческая ответственность", – сказала она.

Отметим, Еврокомиссия примет окончательное решение о статусе кандидата Украины в июне.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, если Украина не получит статус кандидата на членство в ЕС, это означает, что Европа пытается нас обмануть.

При этом, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что против статуса кандидата в члены Европейского союза для Украины выступают почти все страны ЕС.