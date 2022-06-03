"Не тягар, а історична відповідальність": президентка Єврокомісії підтримала вступ України до ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що підтримка України є "історичною відповідальністю" Євросоюзу.

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Про це пише Радіо Свобода.

Україна очікує надання статусу кандидата на членство в Європейському союзі, наголосив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі у Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC, який проходить у Словаччині.

"Дане рішення буде демонстрацією єдності європейських країн та дасть нашій державі додаткову мотивацію для захисту демократичних цінностей", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що питання членства в Європейському Союзі вирішується не за один день і не за місяць, але зараз однією з мотивацій для українців є віра в те, що Європа справді вважає нас рівними, сильними, потужними.

Виступаючи на заході, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що прийом України в ЄС не лише відповідає стратегічним інтересам ЄС, а й є "нашим моральним обов'язком".

Вона закликала Євросоюз допомогти Україні якнайшвидше наблизитися до відповідності всім необхідним стандартам та умовам вступу.

"Підтримка України на її шляху до Європейського Союзу – це не тягар, це наша історична відповідальність", – сказала вона.

Зазначимо, Єврокомісія ухвалить остаточне рішення щодо статусу кандидата України у червні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, якщо Україна не отримає статусу кандидата на членство в ЄС, це означає, що Європа намагається нас обдурити.

При цьому прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що проти статусу кандидата в члени Європейського союзу для України виступають майже всі країни ЄС.