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"Не тягар, а історична відповідальність": президентка Єврокомісії підтримала вступ України до ЄС
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що підтримка України є "історичною відповідальністю" Євросоюзу.
Про це пише Радіо Свобода.
Україна очікує надання статусу кандидата на членство в Європейському союзі, наголосив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі у Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC, який проходить у Словаччині.
"Дане рішення буде демонстрацією єдності європейських країн та дасть нашій державі додаткову мотивацію для захисту демократичних цінностей", – сказав Зеленський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він наголосив, що питання членства в Європейському Союзі вирішується не за один день і не за місяць, але зараз однією з мотивацій для українців є віра в те, що Європа справді вважає нас рівними, сильними, потужними.
Виступаючи на заході, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що прийом України в ЄС не лише відповідає стратегічним інтересам ЄС, а й є "нашим моральним обов'язком".
Вона закликала Євросоюз допомогти Україні якнайшвидше наблизитися до відповідності всім необхідним стандартам та умовам вступу.
"Підтримка України на її шляху до Європейського Союзу – це не тягар, це наша історична відповідальність", – сказала вона.
Зазначимо, Єврокомісія ухвалить остаточне рішення щодо статусу кандидата України у червні.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, якщо Україна не отримає статусу кандидата на членство в ЄС, це означає, що Європа намагається нас обдурити.
При цьому прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що проти статусу кандидата в члени Європейського союзу для України виступають майже всі країни ЄС.