Президент Єврокомісії прибула до Києва для зустрічі із Зеленським

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це вона написала у Twitter.

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"Добре знову опинитися в Києві. З президентом Зеленським я підіб'ю підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення, та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху. Європа з вами!", - написала фон дер Ляйєн.

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалить остаточне рішення про статус кандидата України у червні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, якщо Україна не отримає статусу кандидата на членство в ЄС, це означає, що Європа намагається нас обдурити.

При цьому прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що проти статусу кандидата в члени Європейського союзу для України виступають майже всі країни ЄС.

Раніше президент Єврокомісії заявила, що підтримка України є "історичною відповідальністю" Євросоюзу.