Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

Президент Єврокомісії прибула до Києва для зустрічі із Зеленським

Президент Єврокомісії прибула до Києва для зустрічі із Зеленським

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це вона написала у Twitter.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Добре знову опинитися в Києві. З президентом Зеленським я підіб'ю підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення, та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху. Європа з вами!", - написала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалить остаточне рішення про статус кандидата України у червні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, якщо Україна не отримає статусу кандидата на членство в ЄС, це означає, що Європа намагається нас обдурити.

При цьому прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що проти статусу кандидата в члени Європейського союзу для України виступають майже всі країни ЄС.

Раніше президент Єврокомісії заявила, що підтримка України є "історичною відповідальністю" Євросоюзу.

Автор:
Степан Крьока