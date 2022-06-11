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Президент Єврокомісії прибула до Києва для зустрічі із Зеленським
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це вона написала у Twitter.
"Добре знову опинитися в Києві. З президентом Зеленським я підіб'ю підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення, та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху. Європа з вами!", - написала фон дер Ляйєн.
Нагадаємо, Єврокомісія ухвалить остаточне рішення про статус кандидата України у червні.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, якщо Україна не отримає статусу кандидата на членство в ЄС, це означає, що Європа намагається нас обдурити.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що проти статусу кандидата в члени Європейського союзу для України виступають майже всі країни ЄС.
Раніше президент Єврокомісії заявила, що підтримка України є "історичною відповідальністю" Євросоюзу.