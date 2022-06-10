В ЕС подготовили "позитивное" и "негативное" решение о предоставлении Украине статуса кандидата - СМИ

В Европейском Союзе рассматривают два варианта развития ситуации с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление, сообщает Украинская правда.

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Отмечается, что план А предусматривает заключение Еврокомиссии о том, что Украина отвечает критериям, и ЕС признает по ней статус кандидата уже сейчас. Все последующие шаги будут предопределены проведением реформ.

В то же время, план Б, который продвигают несколько столиц, предусматривает, что условия будут выдвинуты уже сейчас, и до их выполнения Украина будет "кандидатом в кандидаты". Список условий предлагается прописать в выводах Еврокомиссии.

На саммите в этом случае Украине сообщат, что она становится лишь "потенциальным кандидатом", а также получает юридически признанную перспективу членства, которая до сих пор формально действительно не зафиксирована ни в одном документе.

Кроме того, Евросоюз будет пытаться убедить, что план Б – не "измена", а "победа". Более того, многие в ЕС действительно так считают. Такое мнение среди отдельных должностных лиц Еврокомиссии и среди отдельных государств-членов. Его уже "сливают" в СМИ, готовя к вероятному негативному развитию.

"Но в виде этой "победы" источник в ЕС рассказал журналистам именно о плане Б, который станет для Киева безусловным поражением. Об этом уже публично заявили и в правительстве, и на Банковой. Об этом единогласно говорят украинские эксперты-реформаторы, которые направили в ЕС письмо на этот счет, которое собрало беспрецедентно широкую поддержку", - говорится в сообщении.

Напомним, Европарламент 8 июня проголосовал за рекомендацию Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата. Документ поддержали 438 депутатов, 65 проголосовали против, 94 – воздержались.

В то же время, по словам вице-премьер-министра по евроинтеграции Украины Ольги Стефанишиной, три страны Евросоюза не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.