Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Европарламент на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 8 июня, проголосовал за рекомендацию Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата. Документ поддержали 438 депутатов, 65 проголосовали против, 94 – воздержались.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Уточняем, что требование предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС указан в резолюции "о внешней политике и политике по безопасности и обороне ЕС после агрессивной войны России против Украины".

Европарламент также рекомендовал "без промедлений предоставить оружие в соответствии с потребностями Украины".

Решение Евросовета по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС ожидается 23-24 июня.

Ранее председатель Комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер изложил восемь пунктов рекомендаций Европейского парламента для участников саммита ЕС.

Напомним, украинские власти еще 9 мая подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский Союз. Речь о той части анкеты, "которая касается политических критериев, демократических институций, прав человека".

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.

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