Европарламент поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС, которые встретятся на саммите 23-24 июня, предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС и закупить для Украины оружие для отражения российской агрессии.

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Об этом заявил председатель Комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины", – заявил Маккалистер.

Он представил проект совместного доклада комитета и подкомитета по вопросам безопасности и обороны относительно влияния агрессивной войны России против Украины на Общую политику ЕС по безопасности и обороне.

Макалистер изложил восемь пунктов рекомендаций Европейского парламента для участников саммита ЕС. Все они так или иначе связаны с ситуацией в Украине, при этом три – прямо затрагивают ее интересы.

Он отметил, что сегодня весь мир проходит через период нового геополитического самоопределения. Проблемы, возникшие в результате агрессивной войны России против Украины, далеко выходят за пределы трагической ситуации, которая разворачивается в регионе, поскольку перед вызовом предстала вся Европа.

Макалистер напомнил, что Европарламент последовательно выступал за повышение эффективности Общей политики ЕС по безопасности и обороне. Агрессия России против Украины показала, что Европейский Союз должен быть обеспечен средствами и инструментами для ответа на глобальное стратегическое соперничество и на сложные угрозы в сфере безопасности.

"В наших рекомендациях для Совета ЕС и для высокого представителя мы оцениваем инициативы ЕС в этой сфере и предоставляем конкретные предложения для продвижения вперед. Мы сформировали восемь ключевых пунктов, которые должны быть учтены во время встречи Европейского совета 23-24 июня, а также на следующем саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня", - отметил политик.

Среди упомянутых предложений, прямо касающихся Украины, в докладе указаны следующие:

- быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;

- пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Общей политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для предоставления надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;

- быстрое завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО, согласование положений Стратегического компаса ЕС и новой Стратегической концепции НАТО для обеспечения их взаимного дополнения;

- пересмотр Европейской политики соседства с целью глубокой оценки влияния российской агрессивной войны против Украины на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;

- активное присоединение Европарламента к надлежащей имплементации Общей внешней политики и политики безопасности (СFSP) и Общей политики по безопасности и обороне (CSDP), включая имплементацию Стратегического компаса ЕС и Европейского фонда мира;

- обеспечение Общей политики по безопасности и обороне ЕС надлежащими финансовыми ресурсами с целью повышения ее эффективности и надежности.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддержка Украины является "исторической ответственностью" Евросоюза.

При этом, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что против статуса кандидата в члены Европейского союза для Украины выступают почти все страны ЕС.