Європарламент підтримає надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС

Європарламент рекомендуватиме главам держав та урядів ЄС, які зустрінуться на саміті 23-24 червня, надати Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС та закупити для України зброю для відбиття російської агресії.

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Про це заявив голова Комітету ЄП із закордонних справ Девід Макалістер.

"Ми рекомендуємо надати Україні зброю та все обладнання відповідно до потреб, висловлених українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України", – заявив Маккалістер.

Він представив проект спільної доповіді комітету та підкомітету з питань безпеки та оборони щодо впливу агресивної війни Росії проти України на Загальну політику ЄС з безпеки та оборони.

Макалістер виклав вісім пунктів рекомендацій Європейського Парламенту для учасників саміту ЄС. Всі вони так чи інакше пов'язані із ситуацією в Україні, при цьому три – прямо зачіпають її інтереси.

Він наголосив, що сьогодні весь світ проходить через період нового геополітичного самовизначення. Проблеми, що виникли внаслідок агресивної війни Росії проти України, далеко виходять за межі трагічної ситуації, яка розгортається у регіоні, оскільки перед викликом постала вся Європа.

Макалістер нагадав, що Європарламент послідовно виступав за підвищення ефективності Спільної політики ЄС із безпеки та оборони. Агресія Росії проти України показала, що Європейський Союз має бути забезпечений засобами та інструментами для відповіді на глобальне стратегічне суперництво та складні загрози у сфері безпеки.

"У наших рекомендаціях для Ради ЄС та високого представника ми оцінюємо ініціативи ЄС у цій сфері та надаємо конкретні пропозиції для просування вперед. Ми сформували вісім ключових пунктів, які мають бути враховані під час зустрічі Європейської ради 23-24 червня, а також наступного саміті НАТО у Мадриді 29-30 червня", - зазначив політик.

Серед згаданих пропозицій, що прямо стосуються України, у доповіді вказані такі:

- швидка імплементація Стратегічного компасу ЄС, зокрема щодо розвитку оперативних можливостей сил швидкого розгортання ЄС;

- перегляд та спрямування місій та операцій ЄС у рамках Загальної політики з безпеки та оборони, їх адаптація до нових геополітичних реалій, зокрема для надання належної підтримки урядам України та Молдови;

- швидке завершення роботи над третьою Спільною декларацією ЄС-НАТО, узгодження положень Стратегічного компасу ЄС та нової Стратегічної концепції НАТО для забезпечення їх взаємного доповнення;

- перегляд Європейської політики сусідства з метою глибокої оцінки впливу російської агресивної війни проти України на співпрацю у рамках Східного партнерства та посилення політики розширення ЄС;

- активне приєднання Європарламенту до належної імплементації Загальної зовнішньої політики та політики безпеки (СFSP) та Загальної політики з безпеки та оборони (CSDP), включаючи імплементацію Стратегічного компасу ЄС та Європейського фонду миру;

- забезпечення Загальної політики з безпеки та оборони ЄС належними фінансовими ресурсами з метою підвищення її ефективності та надійності.

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що підтримка України є "історичною відповідальністю" Євросоюзу.

При цьому прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що проти статусу кандидата в члени Європейського союзу для України виступають майже всі країни ЄС.