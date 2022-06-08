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Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Європарламент на пленарному засіданні у Страсбурзі у середу, 8 червня, проголосував за рекомендацію Європейській раді надати Україні статусу кандидата. Документ підтримали 438 депутатів, 65 проголосували проти, 94 – утрималися.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Уточнюємо, що вимога надати Україні статус кандидата в члени ЄС зазначена в резолюції "про зовнішню політику та політику з безпеки та оборони ЄС після агресивної війни Росії проти України".
Європарламент також рекомендував "без зволікань надати зброю відповідно до потреб України".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС очікується 23-24 червня.
Раніше голова Комітету ЄП із закордонних справ Девід Макалістер виклав вісім пунктів рекомендацій Європейського парламенту для учасників саміту ЄС.
Нагадаємо, українська влада ще 9 травня підготувала відповіді на питання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського Союзу. Йдеться про ту частину анкети, "що стосується політичних критеріїв, демократичних інституцій, прав людини".
Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна отримає статус кандидата у члени Євросоюзу у червні.
Джерело фото: ua.depositphotos.com