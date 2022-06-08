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Президент Польщі Дуда починає тур країнами Євросоюзу, щоб переконати світових лідерів надати Україні статус кандидата в ЄС
Президент Польщі Анджей Дуда 8 червня розпочав дипломатичне турне країнами Південної Європи. У ході зустрічей із європейськими колегами польський лідер буде переконувати їх підтримати надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.
Про це повідомляє Канцелярія президента Польщі.
Спочатку Дуда відвідає Португалію та Італію. Потім президент вирушить до Бухаресту, де у п'ятницю, 10 червня, збереться саміт "Бухарестської дев'ятки", східного флангу НАТО.
Відомо, що з президентами Португалії та Італії глава Польщі має намір також обговорити варіанти розблокування експорту зерна з України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми поговоримо про те, як створити міжнародний тиск, щоб це вдалося і як подолати цю величезну проблему. Ми також поговоримо про статус кандидата України в ЄС", - сказав Дуда.
Зазначимо, що Європарламент також рекомендуватиме главам держав та урядів ЄС, які зустрінуться на саміті 23-24 червня, надати Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС та закупити для України зброю для відображення російської агресії.
У свою чергу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що підтримка України є "історичною відповідальністю" Євросоюзу.