Президент Польщі Дуда починає тур країнами Євросоюзу, щоб переконати світових лідерів надати Україні статус кандидата в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда 8 червня розпочав дипломатичне турне країнами Південної Європи. У ході зустрічей із європейськими колегами польський лідер буде переконувати їх підтримати надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

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Про це повідомляє Канцелярія президента Польщі.

Спочатку Дуда відвідає Португалію та Італію. Потім президент вирушить до Бухаресту, де у п'ятницю, 10 червня, збереться саміт "Бухарестської дев'ятки", східного флангу НАТО.

Відомо, що з президентами Португалії та Італії глава Польщі має намір також обговорити варіанти розблокування експорту зерна з України.

"Ми поговоримо про те, як створити міжнародний тиск, щоб це вдалося і як подолати цю величезну проблему. Ми також поговоримо про статус кандидата України в ЄС", - сказав Дуда.

Зазначимо, що Європарламент також рекомендуватиме главам держав та урядів ЄС, які зустрінуться на саміті 23-24 червня, надати Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС та закупити для України зброю для відображення російської агресії.

У свою чергу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що підтримка України є "історичною відповідальністю" Євросоюзу.