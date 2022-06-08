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Президент Польши Дуда начинает тур по странам Евросоюза, чтобы убедить мировых лидеров дать Украине статус кандидата в ЕС
Президент Польши Анджей Дуда 8 июня начал дипломатическое турне по странам Южной Европы. В ходе встреч с европейскими коллегами польский лидер будет убеждать их поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.
Об этом сообщает Канцелярия президента Польши.
Вначале Дуда посетит Португалию и Италию. Затем президент отправится в Бухарест, где в пятницу, 10 июня, соберется саммит "Бухарестской девятки", восточного фланга НАТО.
Известно, что с президентами Португалии и Италии глава Польши намерен также обсудить варианты разблокировали экспорта зерна из Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы поговорим о том, как создать международное давление, чтобы это удалось, и как преодолеть эту огромную проблему. Мы также поговорим о статусе кандидата Украины в ЕС", — сказал Дуда.
Отметим, что Европарламент также будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС, которые встретятся на саммите 23-24 июня, предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС и закупить для Украины оружие для отражения российской агрессии.
В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддержка Украины является "исторической ответственностью" Евросоюза.