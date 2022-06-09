Нидерланды и Дания против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС — СМИ

По информации украинского правительства, три государства ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Информационное агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на европейских чиновников, что два из них — это Нидерланды и Дания, считающие что "Украина не соответствует некоторым критериям".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Агентство утверждает, что Дания направила дипломатическую ноту, заявив, что Украина "не соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств". Ее поддерживают власти Нидерландов.

Несмотря на позицию этих стран, Еврокомиссия планирует принять рекомендацию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС 17 июня. Однако окончательное решение – за Евросоветом.

Известно, что большинство стран поддерживают позицию Еврокомиссии. Более того, президент Польши Анджей Дуда начал специально дипломатическое турне по странам Южной Европы. В ходе встреч с европейскими коллегами польский лидер будет убеждать их поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Отметим, что ни одна страна ЕС публично не заявила, что отказывается предоставлять Украине статус кандидата. Однако многие европейские лидеры периодически сообщали, что такие государства есть. Более того, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что против статуса кандидата в члены Европейского союза для Украины выступают вовсе почти все страны ЕС.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддержка Украины является "исторической ответственностью" Евросоюза.