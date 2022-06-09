Нідерланди та Данія виступають проти надання Україні статусу кандидата у члени ЄС — ЗМІ

За інформацією українського уряду, три держави ЄС виступають проти надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Інформаційне агентство Bloomberg повідомляє з посиланням на європейських чиновників, що два з них - це Нідерланди та Данія, які вважають, що "Україна не відповідає деяким критеріям".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Агентство стверджує, що Данія надіслала дипломатичну ноту, заявивши, що Україна "не відповідає критеріям, пов'язаним зі стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин". Її підтримує влада Нідерландів.

Незважаючи на позицію цих країн, Єврокомісія планує ухвалити рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС 17 червня. Проте остаточне рішення – за Єврорадою.

Відомо, що більшість країн підтримує позицію Єврокомісії. Більше того, президент Польщі Анджей Дуда спеціально розпочав дипломатичне турне країнами Південної Європи. Під час зустрічей із європейськими колегами польський лідер переконуватиме їх підтримати надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Зазначимо, що жодна країна ЄС публічно не заявила, що відмовляється надавати Україні статусу кандидата. Проте багато європейських лідерів періодично повідомляли, що такі держави є. Більше того, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що проти статусу кандидата в члени Європейського союзу для України виступають майже всі країни ЄС.

У свою чергу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що підтримка України є "історичною відповідальністю" Євросоюзу.