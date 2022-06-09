Три країни Євросоюзу не підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, — Стефанішина

У Євросоюзі досі немає єдиної думки щодо приєднання України до блоку: сім країн пропонують надати інший формат, а не статус кандидата. При цьому три країни-члени ЄС нині не хочуть надавати статусу кандидата зовсім.

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Про це 9 червня заявила віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції України Ольга Стефанішина під час візиту до Брюсселя, передає DW.

"Загалом приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України", – резюмувала вона.

Стефанішина не назвала ці країни, мотивуючи це тим, що у такому разі рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС можуть не ухвалити.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС очікується 23-24 червня. Європарламент проголосував за рекомендацію Європейській раді надати Україні цей статус.

Зазначимо, що жодна країна ЄС публічно не заявила, що відмовляється надавати Україні статусу кандидата. Проте багато європейських лідерів періодично повідомляли, що такі держави є. Більше того, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що проти статусу кандидата в члени Європейського союзу для України виступають майже всі країни ЄС.