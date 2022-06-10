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У ЄС підготували "позитивне" та "негативне" рішення щодо надання Україні статусу кандидата - ЗМІ
У Європейському Союзі розглядають два варіанти розвитку ситуації з наданням Україні статусу кандидата на вступ, повідомляє “Українська правда”.
Зазначається, що план А передбачає надання висновку Єврокомісії про те, що Україна відповідає критеріям і ЄС визнає за нею статус кандидата вже зараз. Усі наступні кроки будуть зумовлені проведенням реформ.
Водночас план Б, який просувають кілька столиць, передбачає, що умови будуть висунуті вже зараз, і до їхнього виконання Україна буде "кандидатом у кандидати". Перелік умов пропонується прописати у висновках Єврокомісії.
На саміті в цьому випадку Україні повідомлять, що вона стає лише "потенційним кандидатом", а також отримує юридично визнану перспективу членства (яку досі формально справді не зафіксовано в жодному документі).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Окрім цього, Євросоюз намагатиметься переконати, що план Б – не "зрада", а "перемога". Більше того, багато хто в ЄС справді так вважає. Така думка є серед окремих посадових осіб Єврокомісії та серед окремих держав-членів. Його також уже "зливають" у ЗМІ, готуючи до ймовірного негативного розвитку.
"Але у вигляді цієї "перемоги" джерело в ЄС розповіло журналістам саме про план Б, який стане для Києва безумовною поразкою. Про це вже публічно заявили і в уряді, і на Банковій. Про це одностайно говорять українські експерти-реформатори, які направили до ЄС лист із цього приводу, який зібрав безпрецедентно широку підтримку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Європарламент 8 червня проголосував за рекомендацію Європейській раді надати Україні статусу кандидата. Документ підтримали 438 депутатів, 65 проголосували проти, 94 – утрималися.
Водночас за словами віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції України Ольги Стефанішиної, три країни Євросоюзу не підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.