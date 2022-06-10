Макрон може приїхати в Україну та оголосити про постачання важкого озброєння, - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон може приїхати до України. Під час цього візиту він має намір оголосити про передачу ЗСУ самохідних гаубиць Caesar.

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Про це повідомляє французький телеканал Europe 1.

Зазначається, що можливість такого візиту до Києва французького президента нині ретельно вивчає його оточення.

Франція, яка наприкінці квітня вже поставила Україні шість гаубиць Caesar, до кінця цього місяця може подвоїти постачання цих установок.

"У французької армії було лише 76 САУ Caesar, отже вона віддасть Україні 16% цієї техніки", - пише ЗМІ.

Офіційне оголошення про це може відбутися під час поїздки Еммануеля Макрона до Києва.

Це може бути перший візит французького президента до України від початку війни.

Як йдеться в повідомленні Єлисейського палацу, президенти України та Франції переговорили вчора, 9 червня.

Під час бесіди вони також обговорили останні події на фронті, потреби Києва у військовій техніці, політичну та фінансову підтримку, а також питання постачання гуманітарної допомоги.

Крім того, повідомляється, що французький президент пообіцяв "підтримувати контакт" щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Зазначимо, Caesar - самохідна артилерійська установка нового покоління, що використовує 155 мм калібр та розроблена у Франції фірмою Nexter. Вона дає можливість вражати супротивника з відривом 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що Росію не можна "принижувати, щоб у день припинення бойових дій світ міг знайти дипломатичне вирішення конфлікту".

Такі слова лідера Франції викликали неоднозначну реакцію серед світових лідерів, в Україні французький президент зазнав критики.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1говорив, що Макрон пропонував Україні "піти на певні поступки щодо суверенітету", щоб допомогти Путіну "зберегти обличчя".