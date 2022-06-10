Макрон может приехать в Украину и объявить о поставках тяжелого вооружения, - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон может приехать в Украину. Во время этого визита он намерен объявить о передаче ВСУ самоходных гаубиц Caesar.

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Об этом сообщает французский телеканал Europe 1.

Отмечается, что возможность такого визита в Киев французского президента в настоящее время тщательно изучает его окружение.

Франция, которая в конце апреля уже поставила Украине шесть гаубиц Caesar, к концу этого месяца может удвоить поставки этих установок.

"У французской армии было всего 76 САУ Caesar, следовательно, она отдаст Украине 16% этой техники", - пишет СМИ.

Официальное объявление об этом может совпасть с поездкой Эммануэля Макрона в Киев.

Это может быть первый визит французского президента в Украину с начала войны.

Как говорится в сообщении Елисейского дворца, президенты Украины и Франции переговорили вчера, 9 июня.

В ходе беседы они также обсудили последние события на фронте, нужды Киева в военной технике, политическую и финансовую поддержку, а также вопросы поставки гуманитарной помощи.

Кроме того, сообщается, что французский президент пообещал "поддерживать контакт" по присвоению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Отметим, Caesar — самоходная артиллерийская установка нового поколения, использующая 155 мм калибр и разработанная во Франции фирмой Nexter. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что Россию нельзя "унижать, чтобы в день прекращения боевых действий мир мог найти дипломатическое решение конфликта".

Такие слова лидера Франции вызвали неоднозначную реакцию среды мировых лидеров, в Украине французский президент подвергся критике.

Ранее Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки в отношении суверенитета", чтобы помочь Путину "сохранить лицо".