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Президент Румунії прибув до Києва і приєднався до Макрона, Шольца та Драгі
Президент Румунії Клаус Йоганніс у четвер, 16 червня, прибув з візитом до Києва, де приєднається до прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Про це Йоганніс повідомив у своєму Twitter.
"Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами Олафом Шольцем, Еммануелем Макроном та Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність із президентом Зеленським та українським народом. Цю незаконну російську агресію треба припинити!", - написав Президент Румунії у Twitter.
За інформацією німецького видання Bild, приєднатися до дипломатичного візиту європейських лідерів Йоганнесу запропонував французький президент.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Якогось моменту протягом тижнів підготовки до поїздки тріо ясно, що взяти із собою східного європейця як символ європейської єдності може бути гарною ідеєю", - повідомляє видання.
Попередньо відомо, що Йоганнесу їхав не тим самим потягом, що його колеги. У Bild уточнили, що оскільки Йоганніса запросили приєднатися до тріо в останній момент, для нього не змогли знайти місце в поїзді.
Офіс Президента Румунії раніше не повідомляв про офіційний візит румунського лідера, так само як і влада Італії, Франції та Німеччини не коментувала або заперечувала плани своїх лідерів вирушити в Україну.
Зазначимо, що радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусов повідомив, за його інформацією, нібито "Макрон, Шольц та Драгі везуть до Києва надання Україні статусу кандидата в ЄС і хочуть попросити повернутися до переговорного процесу з РФ".