Президент Румунії прибув до Києва і приєднався до Макрона, Шольца та Драгі

Президент Румунії Клаус Йоганніс у четвер, 16 червня, прибув з візитом до Києва, де приєднається до прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Йоганніс повідомив у своєму Twitter.

Just arrived in Kyiv. pic.twitter.com/fFJhyMd0tK — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

"Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами Олафом Шольцем, Еммануелем Макроном та Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність із президентом Зеленським та українським народом. Цю незаконну російську агресію треба припинити!", - написав Президент Румунії у Twitter.

In Kyiv today with my European colleagues 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz, 🇫🇷 President @EmmanuelMacron and 🇮🇹 PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

За інформацією німецького видання Bild, приєднатися до дипломатичного візиту європейських лідерів Йоганнесу запропонував французький президент.

"Якогось моменту протягом тижнів підготовки до поїздки тріо ясно, що взяти із собою східного європейця як символ європейської єдності може бути гарною ідеєю", - повідомляє видання.

Попередньо відомо, що Йоганнесу їхав не тим самим потягом, що його колеги. У Bild уточнили, що оскільки Йоганніса запросили приєднатися до тріо в останній момент, для нього не змогли знайти місце в поїзді.

Офіс Президента Румунії раніше не повідомляв про офіційний візит румунського лідера, так само як і влада Італії, Франції та Німеччини не коментувала або заперечувала плани своїх лідерів вирушити в Україну.

Зазначимо, що радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусов повідомив, за його інформацією, нібито "Макрон, Шольц та Драгі везуть до Києва надання Україні статусу кандидата в ЄС і хочуть попросити повернутися до переговорного процесу з РФ".