"Спустошене місто і клеймо варварства: Макрон, Драгі та Шольц відвідали Ірпінь

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі 16 червня відвідали місто Ірпінь у Київській області, яке від початку широкомасштабного вторгнення РФ було під окупацією.

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Про візит до Київщини європейські політики розповіли у себе на Twitter.

Французький лідер висловив повагу до героїзму українців і заявив, що Україна має бути здатна далі чинити опір і отримувати перевагу.

"Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і клеймо варварства. І героїзм українців, які зупинили російську армію, що наступала на Київ. Україна чинить опір. Вона повинна вміти перемагати", - написав Макрон.

Irpin en Ukraine. Nous avons vu la ville dévastée et les stigmates de la barbarie. Et l’héroïsme, aussi, des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui ont arrêté l'armée russe alors qu’elle descendait sur Kiev. L’Ukraine résiste. Elle doit pouvoir l'emporter. pic.twitter.com/yzwBGBJ5dx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Водночас Олаф Шольц заявив, що дії Росії у війні проти України спрямовані лише на знищення.

"Буча та Ірпінь давно вже стали символами неймовірної жорстокості російської війни, безглуздого насильства. Жорстокі руйнування в цьому місті – пам'ятник – ця війна має закінчитися", – зазначив канцлер Німеччини.

#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

Крім цього, прем'єр-міністр Італії, відповідаючи на запитання журналіста італійського видання Ansa, запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

"Це місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що мені тут розповідали, стосувалося майбутнього та реконструкції. Війна об'єднала людей, тепер вони можуть робити те, що до війни було неможливо. Тут росіяни знищили будинки та дитячі садки. Все буде відновлено. Вони вже розпочали. Вони вже знаходяться на дуже просунутій стадії оцінки", - сказав Драгі.

Нагадаємо, у Києві 16 червня відбулася зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Під час переговорів Україна передала лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти РФ підготовлених міжнародною групою Макфола-Єрмака.