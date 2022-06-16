Зустріч Зеленського з Макроном, Шольцом, Драгі та Йоганнісом завершилася: перші подробиці

У Києві завершилася зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

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Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він наголосив, що Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції.

"Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака", - поінформував голова ОП.

Єрмак додав, що Україна також має посилювати тиск на агресора та працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс у четвер, 16 червня, прибув з візитом до Києва, де приєднається до прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Зазначається, що європейські лідери мали обговорити продовольчу безпеку, зброю та підтримку України у війні проти РФ. Водночас Макрон встиг зробити кілька заяв журналістам, повідомивши, що має намір на власні очі побачити результат російської агресії в Україні.