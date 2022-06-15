Приєднання до ЄС не гарантує Україні, Молдові та Грузії стабільності, - Макрон

Приєднання до Європейського Союзу не може бути єдиною відповіддю на стабільність сусідніх країн, таких як Україна, Молдова та Грузія.

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Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон на спільній прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду у Кишиневі, повідомляє CNN.

"Передусім, тому що це процес, який справедливо вимагає, і тому що ми також маємо продовжувати спрощувати нашу Європу, щоб вона була більш ефективною", - сказав Макрон.

За його словами, створення ширшої європейської політичної спільноти для співпраці з таких ключових питань, як оборона та безпека, є дуже важливим.

Також наголошується, що лідери ЄС зберуться наприкінці червня у Брюсселі, щоб обговорити кандидатури України, Молдови та Грузії. Це буде останній саміт ЄС під головуванням Франції.

"Моя роль - досягти консенсусу", - сказав президент Франції.

Макрон наголосив, що Франція також виступила з ініціативою очолити Європейську платформу підтримки Молдови, яка, за його словами, обіцяє східноєвропейській країні допомогу у розмірі 650 мільйонів євро.

Нагадаємо, згідно з соцопитуванням центру "Нова Європа", кандидатство України в ЄС підтримують 68% німців, 65% французів та 65% нідерландців, 32% жителів Німеччини та по 35% - Франції та Нідерландів виступають проти. Інші не визначилися зі своєю позицією.