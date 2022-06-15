Присоединение к ЕС не гарантирует Украине, Молдове и Грузии стабильности, - Макрон

Присоединение к Европейскому Союзу не может быть единственным ответом на стабильность соседних стран, таких как Украина, Молдова и Грузия.

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Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе, передает CNN.

"Прежде всего, потому что это процесс, который справедливо требует, и потому что мы также должны продолжать упрощать нашу Европу, чтобы она была более эффективной", - сказал Макрон.

По его словам, создание более широкого европейского политического сообщества для сотрудничества по таким ключевым вопросам, как оборона и безопасность, является очень важным.

Также отмечается, что лидеры ЕС соберутся в конце июня в Брюсселе, чтобы обсудить кандидатуры Украины, Молдовы и Грузии. Это будет последний саммит ЕС под председательством Франции.

"Моя роль - добиться консенсуса", - сказал президент Франции.

Макрона подчеркнул, что Франция также выступила с инициативой возглавить Европейскую платформу поддержки Молдовы, которая, по его словам, обещает восточноевропейской стране помощь в размере 650 миллионов евро.

Напомним, согласно соцопросу центра "Новая Европа", кандидатство Украины в ЕС поддерживают 68% немцев, 65% французов и 65% нидерландцев, 32% жителей Германии и по 35% - Франции и Нидерландов выступают против. Остальные не определились со своей позицией.