Макрон назвав мету свого візиту до України

Президент Франції Еммануель Макрон після прибуття до Києва вранці 16 червня встиг зробити кілька заяв журналістам, повідомивши, що має намір на власні очі побачити результат російської агресії в Україні.

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"Ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де відбувалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі. Це місто – Ірпінь", – сказав він у коментарі BFMTV.

Макрон також передав повідомлення українському народу: "Я хотів би дати українцям послання підтримки та європейської єдності".

Відомо, що ближче до 12:00 європейські лідери вирушили до Ірпіня.

Раніше в Офісі Президента повідомили, що європейські лідери обговорять із Зеленським продовольчу безпеку, зброю та підтримку України у війні проти РФ.

Нагадаємо, Йоганніс, Шольц, Макрон та Драгі раптово прибули до Києва вранці 16 червня. Президент Румунії зазначив, що приїхав до України, щоб показати рішучу підтримку та повну солідарність із Зеленським та українським народом.