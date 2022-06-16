Макрон назвал цель своего визита в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон по прибытию в Киев утром 16 июня успел сделать несколько заявлений журналистам, сообщив, что намерен собственными глазами увидеть результат российской агрессии в Украине.

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"Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершались убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень", – сказал он в комментарии BFMTV.

Макрон также передал сообщение украинскому народу: "Я бы хотел дать украинцам послание поддержки и европейского единства".

Известно, что ближе к 12:00 европейские лидеры отправились в Ирпень.

Ранее в Офисе Президента сообщили, что европейские лидеры обсудят с Зеленским продовольственную безопасность, оружие и поддержку Украины в в войне против РФ.

Напомним, Иоганнис, Шольц, Макрон и Драги внезапно прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Румынии отметил, что приехал в Украину, чтобы показать решительную поддержку и полную солидарность с Зеленским и украинским народом.