- Тип
- Важно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Ермак сообщил, о чем Зеленский будет говорить с лидерами Франции, ФРГ, Италии и Румынии
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис прибыли в Киев, чтобы обсудить с Президентом Владимиром Зеленским три самых важных вопроса для Украины.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Европейские лидеры обсудят продовольственную безопасность, оружие и поддержку Украины в в войне против РФ.
"Это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС", — отметил Ермак.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Иоганнис, Шольц, Макрон и Драги внезапно прибыли в Киев утром 16 июня. Президент Румынии отметил, что приехал в Украину, чтобы показать решительную поддержку и полную солидарность с Зеленским и украинским народом.