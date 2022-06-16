Єрмак повідомив, про що Зеленський говоритиме з лідерами Франції, ФРН, Італії та Румунії

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс прибули до Києва, щоб обговорити з Президентом Володимиром Зеленським три найважливіші питання для України.

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Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram – каналі.

Європейські лідери обговорять продовольчу безпеку, зброю та підтримку України у війні проти РФ.

"Це важливі теми для обговорення. Очікуємо на підтримку заявки України на набуття статусу кандидата в членство в ЄС", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Йоганніс, Шольц, Макрон та Драгі раптово прибули до Києва вранці 16 червня. Президент Румунії зазначив, що приїхав до України, щоб показати рішучу підтримку та повну солідарність із Зеленським та українським народом.