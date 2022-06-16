- Тип
- Важно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Встреча Зеленского с Макроном, Шольцом, Драги и Йоханнисом завершилась: первые подробности
В Киеве завершилась встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он отметил, что у Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции.
"Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, подготовленных международной группой Макфола-Ермака", - проинформировал глава ОП.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ермак добавил, что Украина также должна усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций по газовому эмбарго.
Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 16 июня, прибыл с визитом в Киев, где присоединится к премьер-министру Италии Марио Драги, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу.
Отмечается, что европейские лидеры должны были обсудить продовольственную безопасность, оружие и поддержку Украины в войне против РФ. В то же время Макрон успел сделать несколько заявлений журналистам, сообщив, что намерен своими глазами увидеть результат российской агрессии в Украине.