Встреча Зеленского с Макроном, Шольцом, Драги и Йоханнисом завершилась: первые подробности

В Киеве завершилась встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что у Украины есть устойчивая поддержка международной коалиции.

"Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, подготовленных международной группой Макфола-Ермака", - проинформировал глава ОП.

Ермак добавил, что Украина также должна усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций по газовому эмбарго.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 16 июня, прибыл с визитом в Киев, где присоединится к премьер-министру Италии Марио Драги, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Отмечается, что европейские лидеры должны были обсудить продовольственную безопасность, оружие и поддержку Украины в войне против РФ. В то же время Макрон успел сделать несколько заявлений журналистам, сообщив, что намерен своими глазами увидеть результат российской агрессии в Украине.