В Ирпене и Бородянке построят два ЖК для украинцев, потерявших жилье

В Киевской области за 5 месяцев собираются построить два жилых комплекса для тех, кто потерял жилье в результате боевых действий. Дома возведут на площади 100 тысяч квадратных метров в населенных пунктах, которые больше всех в регионе пострадали от российской агрессии, — в Ирпене и Бородянке.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"Территории для этих будущих комплексов уже подобраны с учетом приближения ко всем необходимым коммуникациям и дорожной инфраструктуре", — уточнили в администрации.

Кроме того, власти рассматривают вариант покупки квартир для людей, которые потеряли жилье. Специалисты Киевской администрации уже провели анализ рынка недвижимости области. Общая площадь квартир, введенных в эксплуатацию и готовых к выкупу, составляет более 42 тысяч м².

"В настоящее время с застройщиками проводятся консультации по рекомендованной цене для выкупа этих квартир. Кроме того, каждая квартира должна иметь всю необходимую сантехнику и мебель", — добавили в администрации.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что для переселенцев построят дома в 10 регионах. При этом когда их дома восстановят, они переедут к себе. Квартиры, которые сейчас получат переселенцы, позже передадут военным.

Фото: ua.depositphotos.com