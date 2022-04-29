В Украине появятся новые инвестиционные инструменты для восстановления городов

На сегодняшний день в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рассматривают внедрение новых инструментов для населения и компаний, чтобы они могли инвестировать в отечественную экономику. Среди них – муниципальные и инфраструктурные облигации.

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Об этом сообщил в интервью Delo.ua глава регулятора Руслан Магомедов.

"Мы постоянно находимся в поиске новых финансовых инструментов и механизмов, позволяющих обеспечить восстановление и устойчивое развитие отечественной экономики. Например, недавно с коллегами обсуждали перспективы привлечения средств через муниципальные и инфраструктурные облигации", – сообщил Магомедов.

Речь идет о том, чтобы такие города как Харьков, Мариуполь и другие, пострадавшие от войны, смогли выпускать целевые облигации для привлечения средств на восстановление. Речь идет обо всех городах, в которых местные власти примут решение о выпуске ценных бумаг.

"Также часто к нам обращаются участники рынка с предложениями адаптировать финансовые инструменты, которые имеют положительный международный опыт использования. Все эти предложения мы учитываем и прорабатываем. Уверен, что впоследствии мы сможем предложить инвесторам надежные инструменты для вложения средств", – добавил он.

В ноябре прошлого года муниципальные облигации уже выпускал Киев. НКЦБФР зарегистрировала выпуски внутренних облигаций Киевского горсовета серий "N" (погашение будет осуществляться 1-3 сентября 2025) и "О" (погашение с 31 августа по 2 сентября 2026) по 400 млн грн каждая.